Danske stjerner tæt på triumf i nat

Golfspilleren Nanna Koerstz Madsen var søndag tæt på at sikre sig sin anden sejr på LPGA-touren, men danskeren måtte tage til takke med en andenplads i JTBC Classic i Californien.

Efter søndagens fjerde og sidste runde lå Nanna Koerstz Madsen på en delt førsteplads med Atthaya Thitikul fra Thailand.

De to skulle derefter ud i omspil, som Thitikul vandt på andet hul.

- Det var ikke et særligt godt omspil. Jeg spillede en god turnering, og jeg er tilfreds med spillet. Måske kunne jeg have gjort det en smule bedre i dag, men det var, hvad jeg formåede, siger hun.

For godt to uger siden skrev den 27-årige Koerstz Madsen golfhistorie, da hun som den første dansker nogensinde vandt en LPGA-turnering.

Det skete nær Pattaya i Thailand. Sejren kom i hus efter omspil.

Søndag havde hun kurs mod en gentagelse af triumfen, da hun på 17. og næstsidste hul lavede en birdie.

Dermed var danskeren alene i spidsen i 17 slag under par.

Tjener 950.000 kroner

Men på det 18. hul brugte hun et slag mere end par og endte samlet i 16 slag under par for de fire runder.

Det samme som Thitikul, der med en score på otte slag under par stod for søndagens bedste runde.

Nanna Koerstz Madsen lavede ud over sin bogey på sidste hul tre birdies.

På første omspilshul brugte begge spillere fire slag. Men på det andet hul brugte Nanna Koerstz Madsen seks slag, mens modstanderen fik bolden i på fem slag.

Som vinder af turneringen belønnes Thitikul med godt 1,5 millioner kroner, mens Nanna Koerstz Madsen kan trøste sig med en check på små 950.000 kroner.

Sejren er den første for den 19-årig thailænder på LPGA-touren, der anses for at være den stærkeste i verden.

- Det snurrer bare rundt i hovedet på mig lige nu. Jeg kan ikke tro, at jeg blev LPGA-vinder. Det føles fantastisk, siger teenageren.

Rasmus Højgaard leverer topresultat på PGA Tour

Rasmus Højgaard gik for tredje dag i træk en runde i fem slag under par og slutter som sekser

Rasmus Højgaard leverede fem birdies og nul bogeys i sin afsluttende runde i Corales Puntacana Championship. Foto: Christian Petersen/Ritzau Scanpix

Rasmus Højgaard endte søndag i toppen af PGA Tour-turneringen Corales Puntacana Championship i Den Dominikanske Republik.

Den 21-årige dansker sluttede af med fem birdies i løbet af en bogeyfri runde, og dermed leverede han for tredje dag i træk en score på fem slag under par.

Samlet set giver det ham en score på 14 slag under par efter turneringens 72 huller og med stor afstand sin bedste placering på den amerikanske PGA Tour i karrieren.

Højgaard sluttede dermed som nummer seks, hvilket udløser en præmiecheck på omkring 900.000 kroner. Amerikanske Chad Ramey vandt med en samlet score på 17 slag under par.

Tidligere har Rasmus Højgaard vundet tre turneringer på DP World Tour, der er det nye navn for European Tour.

Med til historien hører, at størstedelen af verdenseliten i denne uge har været optaget af en anden PGA Tour-turnering, WGC Match Play i Texas.

Rasmus Højgaard var som nummer 119 således rangeret som niendebedst på verdensranglisten blandt spillerne i Corales Puntacana Championship.

Tvillingbror Nicolai Højgaard, der missede cuttet, var som nummer 77 på verdensranglisten den højst placerede spiller i feltet.