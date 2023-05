Dansker bag fantomafslutning

Nicolai Højgaard var aldrig tæt på den samlede sejr, men leverede søndag en ikke ubetydelig fantomafslutning på golfturneringen Italian Open.

Efter en stille start hev den 22-årige dansker hele seks birdies frem fra tasken på finalerundens sidste ti huller, og det gav ham en runde i 65 slag, hvilket var to slag bedre end søndagens næstbedste spiller.

Den flotte runde slyngede ham samtidigt op på en delt femteplads i turneringen, som han vandt i 2021.

Den 29-årige polak Adrian Meronk var set over alle fire runder seks slag bedre end Højgaard og tog sin tredje turneringssejr på DP World Tour, der tidligere hed European Tour.

Ud over femtepladsen, gode ranglistepoint og et beløb svarende til cirka 800.000 kroner fik Højgaard også vist sig godt frem for den europæiske Ryder Cup-kaptajn, Luke Donald.

Italian Open blev således afviklet på Marco Simeone Golf and Country Club i Rom, og det er netop her, at Europa og USA brager sammen i den 44. udgave af Ryder Cup i slutningen af september.

Luke Donald vælger her selv seks spillere til sit hold, mens de resterende seks findes via ranglistepoint. Ingen danskere er lige nu for alvor tæt på at kvalificere sig af sidstnævnte vej.

Nicolai Højgaard er faktisk lige nu kun tredjebedste dansker efter Thorbjørn Olesen og tvillingbror, Rasmus Højgaard.

Det skyldes ikke mindst, at Nicolai Højgaard har fået chancen for at vise sig frem på den amerikanske PGA Tour og derfor deler sin tid mellem de to tours.

Italian Open var faktisk den unge danskers første turnering på DP World Tour siden februar, og allerede i næste uge er han tilbage i USA for at spille en PGA-turnering i Texas.