Dansker besejrer Tiger woods

Den danske golfspiller Lucas Bjerregaard hentede en imponerende sejr, da han sent lørdag dansk tid besejrede golflegenden Tiger Woods i WGC Matchplay.

Dermed bookede den 27-årige frederikshavner også billet til semifinalen i turneringen, hver der kun spilles hulspil på banerne uden for byen Austin i delstaten Texas.

Det er første gang, at Lucas Bjerregaard deltager i turneringen, og fredag vandt han sin gruppe og blev dermed klar til ottendedelsfinalen.

Her slog Lucas Bjerregaard tidligere lørdag svenske Henrik Stenson.

Lucas Bjerregaard sikrede sejren over Tiger Woods på sidste hul, som han vandt, da stillingen forinden var helt lige.

Dermed sejrede danskeren med et point, og kan altså nu prale af at have slået selveste Tiger Woods, hvilket betyder, at han søndag spiller semifinale som minimum.

Lucas Bjerregaard bragte sig foran i kampen, da han klarede første hul på tre slag, mens Tiger Woods brugte fire slag på par 4-hullet.

Kort efter var rollerne omvendt, da Tiger Woods var bedst på tre huller i træk og bragte sig foran med to point, inden Lucas Bjerregaard slap bedst fra syvende hul, før han efter ti huller havde udlignet og bragt balance i regnskabet.

Det holdt dog kun kort, da Tiger Woods på det efterfølgende par 3-hul brugte fire slag, mens Bjerregaard bruge fem slag.

Sådan var status frem til hul 16, hvor en eagle sikrede Bjerregaard point på par 5-hullet, da Tiger Woods brugte fire slag, og så var det hele lige igen.

På sidste hul sendte Woods bolden i bunkeren på sit andet slag på par 4-hullet, og da Woods fejlede et put, så var sejren dansk.

43-årige Tiger Woods har i karrieren hentet 14 majorsejre, men den seneste var tilbage i 2008.

Golflegenden har de senere år lidt af rygproblemer, og han har også haft udfordringer privat uden for golfbanerne.

I 2018 stillede Woods op i sin første majorturnering siden 2015, da han var med i US Masters.

I dag ligger Woods nummer 14 på verdensranglisten, hvor Lucas Bjerregaard er placeret som nummer 52.

Thorbjørn Olesen deltog også i WGC Matchplay, men han blev slået ud, efter at det blev til en enkelt sejr og to nederlag i gruppespillet.

