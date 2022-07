Dansker blev nummer 13 i stor turnering

Det blev til en delt 13.-plads for danske Marcus Helligkilde ved på Tahoe Mountain Club-banen i Truckee i den amerikanske delstat Californien.

Den 25-årige golfspiller fik i alt skrabet 27 point sammen ved turneringen. Sidste dag - søndag lokal tid - var hans dårligste pointhøst med kun tre point.

Han scorede otte, syv og ni point henholdsvis torsdag, fredag og lørdag.

Barracuda Championship er en særlig turnering på PGA-touren, fordi den er den eneste, som spilles i formatet Stableford.

Normalt opgøres en golfpræstation efter, hvor mange slag man har brugt i forhold til banens par.

I Stableford-systemet får eller taber man et antal point alt efter, hvor mange slag man går under eller over banens par.

I det normale pointsystem er en eagle, som betyder to slag under banens par, dobbelt så god som en birdie, der betyder, at man har gået banen i et slag under par. I Stableford-systemet får man to point for en birdie, men fem point for en eagle.

En eagle er altså 2,5 gange så god som en birdie i Stableford.

- Barracuda Championship er den eneste turnering på PGA-touren, som bruger det modificerede Stableford-pointsystem, som opfordrer til mere aggressivt spil, skriver PGA på sin hjemmeside.

Helligkilde lavede fire birdies i turneringens sidste runde. Han fik dog samtidig noteret sig for to bogeys og en enkelt dobbeltbogey.

21-årige Rasmus Højgaard var også med ved Barracuda Championship. Han fik i alt 18 point, hvilket ikke rakte til mere end en delt 48.-plads. Lucas Bjerregaard var også med. Han endte på en 59.-plads efter at have lavet 15 point.