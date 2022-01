Dansker fører lukrativ golfturnering

Knap ni millioner kroner er der til vinderen af golfturneringen Dubai Desert Classic, der afvikles i denne uge.

Og foreløbigt ligger den danske profil Joachim B. Hansen til at spille med om den store check på søndag.

31-årige Hansen har således taget spidsen i turneringen efter en fornem første runde med syv birdies og nul bogeys.

Hansens samlede score på syv slag under banens par er et slag bedre end den nærmeste konkurrent.

Det er sydafrikanske Justin Harding, som på grund af tiltagende mørke akkurat ikke nåede at spille 18. hul færdig. Det gør han i stedet inden fredagens runde.

Også rutinerede Søren Kjeldsen har fået en solid start. Han gik torsdagens runde i tre slag under par og ligger på en delt 15.-plads.

Dubai Desert Classic er én af fire turneringer i området i starten af 2022. Ligesom Abu Dhabi Championship i sidste uge lyder den samlede præmiepulje på 53 millioner kroner.

Det gør turneringen til en af de største på DP World Tour - det nye navn for European Tour - lige efter de fire majorturneringer.

I alt ni danske spillere er med i feltet ved Dubai Desert Classic. Men ikke alle har fået en start som Hansen og Kjeldsen.

Jeff Winther, der blev nummer seks og bedste dansker i Abu Dhabi Championship, gik således sin runde i hele seks slag over par.

Sammen med Thomas Bjørn og Nicolai Højgaard er Winther derfor en del af den tunge ende efter førstedagen.

Thorbjørn Olesen, Rasmus Højgaard og Marcus Helligkilde gik alle torsdagens runde i et slag over par og skal fredag kæmpe for at klare cuttet.

Lidt bedre ser det ud for Lucas Bjerregaard med et slag under par på en delt 46.-plads.