Dansker fortsætter drømmespillet

Den danske golfspiller Nanna Koerstz Madsen er for alvor ved at slå sit navn fast i verdenstoppen på LPGA Tour i disse uger.

For små to uger siden strøg hun til tops ved Honda LGPA Classic i Thailand. Dermed blev hun den første dansker i historien til at vinde en turnering på LPGA Tour.

Og storspillet i turneringen var ikke en enlig svale. Natten til fredag dansk tid leverede Koerstz Madsen en fremragende åbning på JTBC Classic i Californien.

Med en åbningsrunde i seks slag under par kan den 27-årige dansker gå ind til anden runde blot et enkelt slag fra førende Jin Young Ko, verdensranglistens nummer et.

Koerstz Madsen kom fremragende fra land med birdies på de to første huller, inden hun lavede par på de følgende syv huller. Hun var startet på hul 10 til 18 og skulle nu ud på banens huller 1 til 9.

Der var hun spillet varm.

En enkelt svipser med en bogey på hul 4 kunne ikke fjerne indtrykket af en storspillende dansker.

Hul 1, 2 og 4 gav birdies, mens højdepunktet kom tæt på rundens afslutning. På næstsidste hul lavede den formstærke golfer en eagle, som bragte scoren ned på de seks slag under par.

Emily Kristine Pedersen er også med i turneringen i Californien. Hun kunne ikke holde samme stabile niveau hele vejen rundt som sin landsmand.

Efter fire birdies og tre bogeys sluttede Pedersen i en godkendt score på et enkelt slag under par. Det rækker foreløbig til en delt 42.-plads.

Af den samlede præmiesum på godt ti millioner kroner går godt 1,5 million kroner til vinderen. Nummer to får små 950.000 kroner.