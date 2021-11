Dansker fortsætter storspillet

Med en frisk turneringssejr fra i søndags i Dubai fortsatte Joachim B. Hansen den imponerende form i sæsonfinalen på European Tour, DP World Tour Championship, som også spilles i ørkenstaten.

Joachim B. Hansen gik torsdag første runde i 67 slag. Det svarer til fem slag under banens par.

Det blev til seks birdies og en enkelt bogey på de første 18 huller for Joachim B. Hansen.

Det rækker lige nu til en delt andenplads for den formstærke dansker, men ikke alle spillere er helt færdige med runden.

Indtil videre er det kun nordirske Rory McIlroy, som har klaret første runde bedre. Rory McIlroy fører turneringen i 65 slag - syv slag under banens par. McIlroy brillerede med en eagle, seks birdies og en enkelt birdie.

De øvrige danskere, som er med i sæsonfinalen, præsterede også flot.

Nicolai Højgaard gik sin runde i 68 slag og er dermed kun et enkelt slag efter Joachim B. Hansen.

Nicolai Højgaard leverede seks birdies og to bogeys undervejs. Han sluttede runden af med en birdie.

Jeff Winther og Rasmus Højgaard er også færdige med torsdagens strabadser, og for begges vedkommende endte det med runder i 70 slag - to slag under banens par.

Sæsonfinalen løber over fire runder og afsluttes søndag.