Dansker hægtet helt af efter dårlig runde

Golfspilleren Emily Kristine Pedersen er hægtet helt af førerfeltet i LPGA-turneringen LA Open i Californien efter en tredje runde i fem slag over par.

Danskeren falder fra en placering som nummer seks ned på en delt 49.-plads med en samlet score på to over par. Det er 13 slag dårligere end den førende.

Emily Kristine Pedersen kom ellers nogenlunde fra start og lå i par efter ti huller.

Men så begyndte hun at sætte slag over styr med to bogeys i træk. På hul 14 fik hun rettet en smule op med en birdie, men de sidste tre huller kostede hende yderligere fire slag efter to bogeys og en dobbelt bogey.

Feltets anden dansker, Nanna Koerstz Madsen, er på en delt 35.-plads inden søndagens afsluttende runde. Hun er samlet i par.

Nasa Hataoka fra Japan er alene i spidsen i 11 slag under par. Det er fire slag bedre end australieren Hannah Green på andenpladsen.

Lige efter hende følger en trio af spillere fra Sydkorea i seks slag under par. Deriblandt verdensranglistens nummer et, Ko Jin-young.