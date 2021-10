Dansker lægger stærkt ud i LPGA-turnering

Golfspilleren Nanna Koerstz Madsen er med i toppen af feltet efter første runde af turneringen LPGA Classic i New Jersey.

Danskeren brugte 66 slag på runden eller fem slag under banens par, og det rækker til en delt 3.-plads. Nanna Koerstz Madsen lavede syv birdies og to bogies.

Hidtil i denne sæson har den 26-årige dansker opnået to slutplaceringer i topti i LPGA-turneringer.

So-yeon Ryu fra Sydkorea og englænderen Jodi Ewart Shadoff deler førstepladsen i seks slag under par. Begge præsterede at lave en eagle, det vil sige to slag under par, på banens tredje hul.

Turneringen omfatter tre runder og 54 huller mod normalt fire runder og 72 huller. Desuden bliver den dårligste halvdel af feltet ikke skåret fra efter de to første runder.

Den anden danske deltager, Nicole Broch Estrup, fik en skidt start med en runde i fem slag over par og en foreløbig placering som nummer 124 ud af de 132 deltagere.