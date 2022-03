Dansker med fremragende start

Niklas Nørgaard Møller er kommet lovende fra land i DP World Tour-turneringen Steyn City Championship i Sydafrika.

I torsdagens åbningsrunde leverede den 29-årige dansker syv birdies og en enkelt bogey, og det giver ham en samlet score på seks slag under banens par.

Inden de sidste spillere er kommet i klubhuset, rækker det i skrivende stund til en delt niendeplads.

Nicklas Nørgaard Møller er først i denne sæson blevet en fast del af European Tour eller DP World Tour, som er det nye navn for turneringsserien.

Turneringen i Sydafrika er således hans blot 11. på touren i de seneste fire år, og hans hidtil bedste placering er en ottendeplads i Made in Himmerland sidste år.

Joachim B. Hansen, der har vundet to turneringer på den europæiske tour, er også fint med efter en runde i fire slag under par. Han lavede seks birdies og to bogeys i sin runde torsdag.

Marcus Helligkilde lagde voldsomt fra land torsdag med en eagle og en birdie på sine to første huller, men siden udjævnede runden sig for sidste sæsons vinder af Challenge Touren.

Han sluttede ligesom Joachim B. Hansen i fire slag under par, og den danske duo indtager øjeblikkeligt en delt 25.-plads.

Feltets fjerde og sidste dansker, Lucas Bjerregaard, havde en forholdsvis jævn dag med to birdies og to bogeys, og en samlet score i banens par placerer ham i den tunge ende.

Steyn City Championship afvikles frem til og med søndag og har en samlet præmiesum på godt ti millioner kroner.

De danske spillere hentede i 2021 fire turneringssejre på European Tour, og Nicolai Højgaard skaffede i starten af februar den første i 2022, da han strøg til tops ved Ras Al Khaimah Championship.