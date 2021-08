Dansker med helt i toppen

Verdens bedste kvindelige golfspillere er i disse dage i gang med årets sidste major, og det kan ende med et dansk topresultat.

Nanna Koerstz Madsen ligger efter anden runde af British Open på en delt femteplads.

Hun har gået de første 36 huller i fem slag under par og er blot to slag dårligere end de to førende spillere, engelske Georgia Hall og amerikanske Mina Harigae.

Den 26-årige dansker gik fredagens anden runde i tre slag under par, hvilket altså var ét slag bedre end torsdagens første runde.

Spillet bølgede en smule frem og tilbage i løbet af dagen. Nanna Koerstz Madsen lavede hele seks birdies, men diskede også op med tre bogeys.

Lørdag fortsætter turneringen i skotske Carnoustie, hvor der er hele 4,5 millioner dollar i præmiepuljen. Det svarer til godt 26 millioner kroner.

En bid af millionerne kan de to andre danskere i turneringen også få fingre i.

Nicole Broch Larsen er nemlig på en delt 31.-plads efter fredagens runde, mens Emily Kristine Pedersen er på 58.-pladsen.

Det betyder, at de begge klarede cuttet til weekendens finalerunder.