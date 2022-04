Dansker nærmer sig toppen i stor turnering

Den danske golfspiller Emily Pedersen gik natten til lørdag dansk tid endnu en fin runde, da hun spillede sig tættere på top-10 i LPGA-turneringen Lotte Championship.

Danskeren tog hul på tredje runde af turneringen i Hawaii på en delt 25.-plads, men ligger nu på en delt 15.-plads efter at have gået de 18 huller i et slag under par.

Emily Pedersen indledte nattens runde stabilt med fem par på de første fem huller, inden det blev til en bogey på hul 6 og en birdie på hul 8 samt yderligere to par.

På de sidste ni huller startede den 26-årige golfspiller stærkt med to birdies på hul 10 og 11, men en bogey på hul 14, en birdie på hul 15 og endnu en bogey på hul 17 betød, at danskeren måtte nøjes med at gå i klubhuset med en score på minus en.

Emily Pedersen er efter de første tre runder samlet to slag under par. Hun har kun to slag op til en plads i top-10, men hele otte slag op til den førende sydkoreaner Hyo Joo Kim.

Lotte Championship spilles på Ko Olina Golf Club i Kapolei på øen Oahu.

Turneringen har en samlet præmiesum på to millioner dollar (13,7 millioner kroner), hvoraf 300.000 dollar svarende til to millioner kroner går til vinderen.

Det er første gang, at Emily Pedersen spiller med ved turneringen.