Dansker stormer ind på førstepladsen

Den danske golfspiller Lucas Bjerregaard spillede fortrinligt, da han fredag gik anden runde i Alfred Dunhill Links Championship.

Han afsluttede runden i 65 slag svarende til syv slag under par og kunne dermed gå i klubhuset alene i spidsen for turneringen. Der er dog stadig en del spillere, der ikke er færdig med fredagens 18 huller.

Alfred Dunhill Links Championship er kendetegnet ved, at den bliver spillet på tre forskellige golfbaner i det østlige Skotland - Old Course St. Andrews, Carnoustie og Kingsbarns.

Lucas Bjerregaard ligger godt til. Foto: Ritzau Scanpix / PETER CZIBORRA

Bjerregaard var fredag i aktion på Kingsbarns, og den lå altså godt til ham. Syv birdies leverede han og ikke en eneste bogey undervejs.

Torsdag skulle han bruge 70 slag, og det betyder, at han er i samlet ni slag under par inden weekendens finalerunder.

Efter første runde var Bjerregaard blandt syv spillere, der delte ottendepladsen.

Søren Kjeldsen og Lasse Jensen er også med i turneringen, men de har endnu ikke færdiggjort fredagens runde.

Se også: Seer-tip fratog hende turneringssejren: Her bryder hun grædende sammen

Nøgenbilleder lækket: 'Det mest pinlige i verden'

Se også: Mistede synet under Ryder Cup: Jeg kunne have været død

Bubba Watson: Ryder Cup-stjernen med den lyserøde kølle

Tony Finau: Fattig dreng med aner fra Tonga og Samoa

Se også: Nye detaljer om spytklat: Totti slagter Poulsen i ny bog