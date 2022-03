Dansker tager fjerdeplads i golfturnering

Golfspilleren Emily Pedersen sluttede søndag på en samlet fjerdeplads i Saudi Ladies International.

Med en runde i 67 slag - fem slag under par - leverede den 26-årige dansker en fremragende afslutning på turneringen i Saudi-Arabien, der er en del af Ladies European Tour.

Den fine runde sendte hende syv placeringer frem i stillingen på turneringens sidstedag.

Emily Pedersen var endda tæt på at slutte på en delt tredjeplads sammen med Johanna Gustavsson.

Svenskeren lavede dog en birdie på sit sidste hul, hvilket betød, at hun rykkede op på en andenplads, som Gustavsson måtte dele med Kristyna Napoleaova fra Tjekkiet.

Samtlige spillere i feltet var dog langt fra Georgia Hall, der endte som suveræn vinder.

Emily Pedersen sluttede turneringen med en samlet score på fem under par - vinderen Georgia Hall seks slag bedre.

Danskeren må især ærgre sig over, at hun torsdag fik en forfærdelig indledning på turneringen, da hun gik en åbningsrunde i 77 slag - fem over banens par.

Med en bedre runde, ville Emily Pedersen have været tættere på den samlede sejr.