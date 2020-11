Derfor græd Emily efter triumfen

Den danske golfspiller Emily Kristine Pedersen rundede en historisk sæsonafslutning af, da hun strøg til tops ved Ladies European Tour-sæsonfinalen Open de España.

Det var hendes fjerde titel på touren i år, men det blev også den tredje titel på stribe.

Efter sejren takkede Emily Kristine Pedersen sin far for at være ved hendes side igennem karrieren. I en meget emotionel tale havde hun svært ved at holde tårerne tilbage og undskyldte lidt undervejs.

Budskabet stod dog lysende klart.

- Det var meget specielt at have min far med. Det var ham, der fik mig til at spille golf, og han har støttet mig igennem hele min karriere, fortæller hun efter sejren.

De seneste år har danskeren kæmpet med at grave sig op fra mentale udfordringer og sorte huller, og frustrationer ramte hende da også i løbet af denne turnering.

- Jeg begyndte at blive frustreret over, at jeg ikke kunne få den i hul på greenen, men på det tolvte hul begyndte det at vende.

- På tolvte hul sagde jeg til min far, at det var på tide at lave en birdie. Det blev heldigvis starten på en række birdies, fortæller hun.

Det resulterede blandt andet i tre birdies på stribe i finalerunden søndag.

Det er ikke første gang, at danskeren oplever succes på Real Club De Golf Guadalmina-banen i Malaga. Tilbage i 2013 vandt hun således også 'The Spanish Amateur Championship' på banen.

- Det er fantastisk at vinde denne titel, og den bringer også nogle dejlige minder tilbage fra 2013, siger hun.

Emily Kristine Pedersen har ikke blot tacklet coronaudfordringerne på fornem vis. Hun har også skrevet sig ind i de danske historiebøger som den eneste dansker, der har vundet tre titler på stribe på højeste niveau.

Hun overgår dermed Thomas Bjørn og Iben Tinning, som tidligere har præsteret at vinde to uger i træk på Europas højeste niveau.

