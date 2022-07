DP World Tour afviser forsoning

Golforganisationen DP World Tour har afvist en anmodning fra spillere, der deltager i den nye og udskældte tour LIV Golf International Series, om at ophæve deres bøder og tillade deres deltagelse i Scottish Open i næste uge.

Deltagerfeltet for turneringen i Skotland er offentliggjort fredag aften, og ingen spillere med forbindelse til den saudiarabisk-finansierede LIV Tour optræder på listen.

Spillere, der for nylig deltog i den første turnering arrangeret af LIV, blev suspenderet fra tre kommende DP World-turneringer og fik hver en bøde på 100.000 pund svarende til cirka 863.000 kroner.

Når man er medlem af DP World Tour, der tidligere hed European Tour, spiller man under et regelsæt, som kræver, at man skal have tilladelse til at spille på andre tours.

I et brev til formanden for DP World Tour bad 16 spillere om en løsning 'senest klokken 17.00 fredag', i håb om at de ville få mulighed for at stille op ved Scottish Open uden at skulle tage striden gennem retssystemet, som de har truet med.

Blandt underskriverne er prominente spillere som briterne Ian Poulter og Lee Westwood.

- I stedet for at bruge vores tid, energi, økonomiske ressourcer og fokusere på påbud, anker og retssager vil vi bede dig om at genoverveje dine seneste straffe og sanktioner, hedder det i brevet ifølge London Telegraph.

Spillerne skulle ikke vente længe på et svar fra Keith Pelley, der er topchef for DP World Tour.

- Spillerne vidste, inden de tilsluttede sig LIV Golf, at det ville få konsekvenser, hvis de valgte penge fremfor konkurrence, udtaler Pelley i en erklæring.

- På det tidspunkt forstod og accepterede mange af spillerne det, tilføjer Pelley og fremhæver, at en spiller tidligere på året i et interview sagde, 'hvis de udelukker mig, så udelukker de mig'.

- Det er ikke troværdigt, at nogle nu er overraskede over de foranstaltninger, vi har taget, siger han.

LIV-touren indledte torsdag sin første turnering på amerikansk grund i North Plains i Oregon. Efter fredagens anden runde indtager Dustin Johnson fra USA førstepladsen sammen med Carlos Ortiz fra Mexico.

LIV-turneringer omfatter 48 spillere, afvikles over tre runder mod normalt fire, og spillere i den dårligste halvdel bliver ikke skilt fra midtvejs.

