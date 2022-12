Drak sig fuld: Fik så overraskende besked

Det var en noget beruset Cameron Smith, der befandt sig på en lokal bar, efter at han havde gået to dårlige runder ved golfturneringen Australian Open.

Verdensranglistens nummer tre var torsdag kommet igennem første runde et slag over par og gengav den lunkne præstation dagen efter.

Således gjorde australieren sig altså ingen forventninger om at klare cuttet til weekendens runder, der skærer de dårligst præsterende spillere fra turneringen. Derfor tog han på bar.

Men tiltagende vind udfordrede spillerne, der stadig var på banen, og en række dårlige præstationer sendte alligevel Smith videre til golfturneringens weekendrunder.

- Det var ikke lige noget, som jeg forventede, siger den 29-årige Cameron Smith efter lørdagens runde, hvor han gik banen i et slag under par.

- Jeg indfandt mig på baren rimelig hastigt, og jeg havde nok fået en øl for meget, da jeg opdagede, at jeg skulle spille tidligt dagen efter, så jeg begyndte at drikke vand og opførte mig som en god dreng resten af aftenen, siger han.

Lørdagens runde var den bedste i turneringen hidtil for Smith, men med et godt stykke op til top-30, er det formentlig ikke umuligt, at han roligt kan indfinde sig på baren igen lørdag aften.

Det er nemlig kun de bedste 30 spillere - og dem, der måtte have matchet den 30. bedste spiller - som går videre til sidste runde af Australian Open.

Australieren har i 2022 haft sit bedste år, hvor han blandt andet vandt sit første store mesterskab, da han tog titlen ved British Open i juli. Ved Australian Open er også danske Nicolai Højgaard med.