Dramatisk flugt fra skovbrand - finalen aflyst

Det, der skulle have været en god måde at komme i gang igen efter coronapausen for de kvindelige golfspillere, udviklede sig til lidt af et mareridt.

For i finalen af Rose Ladies Series - arrangeret af den mandlige topspiller Justin Rose og hustruen Kate - måtte spillerne fredag aften evakueres på grund af skovbrand.

Den nærmede sig faretruende Wentworth-banen vest for London, og finalen blev derfor i første omgang udskudt til lørdag, efter at spillerne forsøgte at spille sig gennem et røgslør.

En af dem var Felicity Johnson, der måtte stoppe op ved niende green, da røgen blev afløst af flammer.

- Det er pænt skræmmende, når man pludselig ser flammer. Vi ved alle, hvor hurtigt ild kan bevæge sig, så det var et meget skræmmende øjeblik der.

- Vi måtte bare holde en sikker afstand og håbe, at det kunne bringes under kontrol, sagde hun fredag.

Spillere og caddier afventer situationen, mens flammerne æder sig tættere og tættere på den legendariske Wentworth-bane. Foto: Splashnews

Lørdag stod det så klart, at det kunne ilden ikke. Derfor valgte arrangørerne helt at stoppe finalen, der var kulminationen på en turnering, der strakte sig over syv indledende runder i juni og juli.

En turnering, der skulle fungere som en slags plaster på såret for de kvindelige spillere, der i modsætning til mændene ikke er kommet i gang med at spille efter coronapausen.

Derfor ærgrer det også Justin Rose, der havde arrangeret det hele og selv sponsoreret pengepræmierne.

- Vores mission var at hjælpe kvinderne og give dem en mulighed for at spille og komme i form til deres respektive sæsoner. Så det sidste, vi ønskede, var at skabe en byrde for dem ved at skulle spille en finaledag på et senere tidspunkt.

- En naturkraft tvang os til dette her, og Kate og jeg ønsker kvinderne alt det bedste med forberedelserne mod de kommende turneringer, siger Justin Rose i en erklæring.

Aflysningen betyder, at finalens 3. runde helt bliver aflyst, og at man derfor finder vinderen efter 36 af de 54 huller på Wentworth.

Dermed går sejren i turneringen til Alice Hewson, der også var i spidsen, da spillet måtte afbrydes.

Kvindernes europæiske PGA Tour bliver genoptaget 13. august med Scottish Open

