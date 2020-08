Efter flyfadæse: Thorbjørn droppet af Nike

Thorbjørn Olesens drukmareridt af en flyvetur sidste år afventer stadig en retlig afgørelse i forhold til golfstjernens fulde-forseelser i de højere luftlag. Her er han anklaget for at gramse på en stewardesse og urinere i midtergangen.

Til gengæld ser det ud til, at episoderne nu har fået en økonomisk konsekvens for den 30-årige golfstjerne, der netop har fået ophævet sin suspension og er vendt tilbage på Europa Touren efter et års fravær.

Det danske golf-site 19.hul.dk kan således fortælle, at danskeren har mistet tre af sine helt store sponsorer, nemlig Nike, Rolex og ISPS Handa.

På Olesens egen hjemmeside kan man ganske rigtigt se, at de tre sponsorer er forsvundet under sektionen ’partners’, mens BMW og Titleist fortsat er trofaste.

Thorbjørn Olesen gik forleden anden runde ved Hero Open iført Nike-kasket, men sponsoratet er tilsyneladende fortid. Foto:Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Omvendt har han netop fået sig en ny tøjaftale med det nyere sportsbeklædningsfirma Castore, der efter eget udsagn laver sportstøj i høj kvalitet.

Den skotske tennisstjerne Andy Murray har aktier i Castore og bruger tøjmærket, der også har fået Glasgow Rangers i kundekredsen.

Aftalen med Castore kan dog næppe matche den med Nike, og i det hele taget har Thorbjørn Olesen været ramt hårdt af sit fravær, der menes at have kostet ham et tocifret millionbeløb.

19hul.dk har efter eget udsagn kontaktet Nike, Rolex og ISPS Handa samt Thorbjørns managementfirma, Hambric Sports, men har ikke kunnet få oplyst, om den verserende retssag har haft indflydelse på sponsoraftalernes ophør.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at hente en bekræftelse på bruddet hos Thorbjørn Olesens manager i Danmark, Mads Frederiksen.

