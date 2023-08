Efter kompliceret fødsel: Stjerne har sin baby hjemme

Brooks Koepka er uden tvivl en glad mand i disse dage på den anden side af atlanten.

Den 33-årige golfstjerne fra USA har nemlig fået sin nyfødte baby hjem. Næsten tre uger efter, at Crew så verden for første gang.

Sådan lyder det fra flere internationale medier - eksempelvis TMZ.

Sønnen Crew måtte modtage behandling på hospitalet, fordi han blev født hele seks uger for tidligt.

Brooks Koepkas kone - Jena Sims - skjuler ikke, at de seneste mange dage har været ekstrem hårde for den lille familie.

Og ikke mindst udfordrende. Derfor kalder hun ligeledes hospitalets ansatte for 'jordens engle'.

Ifølge det amerikanske medie har Jena Sims tidligere delt detaljer om en ubehagelig periode efter fødslen af Crew.

- Jeg vil ikke håbe for nogen, at de oplever at forlade hospitalet uden deres baby, har hun tidligere udtalt, skriver TMZ videre.

Heldigvis er der nu styr på tingene, og parreret kan endelig nyde, at de er blevet forældre for første gang.

- Han er endelig vores, lyder det videre fra golfstjernens kone.

Brooks Koepka delte helt konkret den glædelige nyhed med omverdenen torsdag.