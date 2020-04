Egen restaurant og golfbane: Så vildt bor Tiger Woods

Med et palæ til en værdi af 351 millioner kroner fordelt på 900 kvadratmeter mangler den 44-årige golfstjerne ikke ligefrem plads

Tiger Woods slot er langt fra et hul i jorden. Medmindre man tæller hullerne med fra hans koloenorme golfbane, som hans overdådige hus er omkranset af.

For da Tigers kuriøse sexafhængighed nåede formiddagspressen, var det tid til en lille change of scenery, som amerikanerne vistnok kalder det. Han skiftede boligen ud efter skilsmissen med svenske Elin Nordegren.

Den amerikanske golfspiller indlogerede sig herefter på Jupiter Island. Øen, der er beliggende langs Floridas kystlinje, har 900 registrerede beboere. Så der er masser af arealer at boltre sig på.

Foto: Privat

Hans gigantiske ejendom er opdelt i to 'kvarterer'. Den ene er på små 306 kvadratmeter. Den anden tæller 595 kvadratmeter.

Sidstnævnte inkluderer en gymnastiksal i verdensklasse, en hjemmebiograf, et spillerum samt en vinkælder med dertilhørende elevator. En tennis- og baskeballbane er også tilknyttet huset. Dog udendørs.

Foto: Privat

En glasdækket gangbro forbinder de to hytter sammen, mens der også er et gæstehus, en garage og en stor fortøjning til hans mange både.

Og så er der naturligvis taget højde for yndlingsbeskæftigelsen golf. Banen består af seks bunkere og er indrettet sådan, at Tiger kan øve sig på sine snorlige golfslag fra anden etage på toppen af det ene hus. Meget fleksibelt, om man vil.

Skulle sulten melde sig hos den garvede majorvinder, kan han passende slå et smut forbi sin egen restaurant med det originale navn 'The Woods'. Restauranten ligger blot et stenkast fra overdådigheden, men menuen kan kun indtages af eksklusive gæster.

Golfstjernen skulle nødigt sidde til bords med almindelig dødelige, og han har da også haft golfvennerne såsom Rory McIlroy, Justin Thomas og Rickie Fowler på besøg.

41 millioner pund svarende til lidt over 351 millioner af kroner koster Tigers sindssyge kasse. Men så får man også en firehullers golfbane med i købet. Foto: Splash News and Pictures

Han nuværende kæreste, den 33-årige Erica Hermann, der har en fortid som restaurant-manager, hjælper eftersigende Tiger med at drive restauranten. De to har dannet par siden 2017.

Da det blev kendt for offentligheden, at Tiger havde levet et dobbeltliv med adskillige sengepartnere, blev han partnerløs til at starte med. Nu har Erica Herman vundet hans hjerte. Foto: Warren Little

I begyndelsen af marts bekendtgjorde Augusta National Golf Club, at Masters-turneringen, der skulle have været afholdt i perioden 9.-12. april, er blevet udskudt til november i år på grund af corona.

Tiger kan godt lide at bære rødt under tuneringer (især om søndagen). Samme farve havde han på, da han vandt sin første masters-tunering i 1997. Foto: David Cannon.

Mon ikke Tiger Woods indtil da kan få slået tiden lidt ihjel i de lækre omgivelser. Det er svært at tro på andet.

Sidste år blev golfikonet hædret, da han modtog USA's højeste civile udmærkelse som anerkendelse af stort comeback. Den blev overrakt af præsident Donald Trump i forbindelse med majorturneringen US Masters.

Se også: Spillermail lækket: Varsler hårde tider

Se også: Golfens evige major-toer Doug Sanders er død - 86 år gammel

Se også: Enighed i skotsk fodbold: Aflyst

Se også: Sur over afvisning: Nu imponerer hun med brysterne