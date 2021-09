Ekspert blæst bagover af dansk succes

Tommy Fleetwood resignerede. Den 30-årige britiske golfstjerne måtte søndag efter 72 huller se sig besejret af sin ti år yngre rival Nicolai Højgaard.

- Fair play til Nicolai. Der er tydeligvis et eller andet meget specielt under opsejling med de brødre, og det bliver spændende i fremtiden, kom det.

Og dermed sagde han præcis, hvad der nok har været tydeligt for enhver i dansk golf i flere år, men som resten af verden nu er ved at opfange: At brødrene Rasmus og Nicolai Højgaard er noget ganske specielt.

Rasmus nappede sejren – sin tredje på Europa Touren – sidste weekend i Schweiz, og nu kan Nicolai altså også kalde sig vinder af en European Tour-turnering. Som 20-årig.

Leif Nyholm, der er golftræner og ekspertkommentator gennem 25 år for Viasat Golf, er mere end almindeligt imponeret.

- Jeg er ikke overrasket, for vi kender dem og har hørt om dem, siden de var 14. Men det er meget imponerende. Det er jo helt uhørt det her. Jeg er rystet over det niveau, de har nået, siger han til Ekstra Bladet.

Der vil komme faldgruber

Efter Rasmus’ sejr syntes det oplagt, at Nicolai skulle vinde sin første turnering, påpeger Nyholm.

- De har en intern konkurrence, der er enormt positiv. Der gik lige lidt tid med Nicolai, men det er rart, at han fik den nu.

Leif Nyholm lægger ikke skjul på, at han efter 30 år har set lidt af hvert, og det skorter ikke på gode råd, for, som han siger, det kommer til at stikke helt af nu for brødrene Højgaard.

- De skal holde fokus på det, de er gode til. Der vil komme faldgruber. Det er før sket, at en spiller vinder, og så kan han ikke holde fokus. Først kigger de på ure, så er det biler, huse og flyvemaskiner. Derimellem kommer der også en kone. Alt det skal man forhandle sig igennem.

- Rasmus og Nicolai skal bare holde snuden i sporet, og det tror jeg også, de er virkelig gode til. De har gode folk omkring sig. Hele apparatet er på plads for dem, siger han

Paralleller til Bjørn

Selvom de på mange punkter er et helt andet sted, er der paralleller at drage til Danmarks bedste gennem tiden, Thomas Bjørn.

- Selvtillidsmæssigt er de samme sted. De ved godt, de kan. De ved også godt, det er et spørgsmål om tid, før de vinder. Men hvor Thomas var klar over, at der var nogle steder, han havde nogle huller og kunne forbedre sig, ser det ud til, at det sådan set er ligegyldigt for de her drenge.

Leif Nyholm noterede sig Nicolais indspil til 18. hul søndag, hvor alle kiggede på ham, og han vidste, han skulle have den i på fire slag, hvis han ville undgå omspil. Den unge danskere smækkede bolden ind til green og så bolden lægge sig til rette en meter fra pinden – lige til at blive puttet i til den nødvendige birdie, der ville give sejren.

- Han prøvede ikke at fedte sig i omspil. Det blev afgjort med det samme. Den første chance man får, tager man. Andet findes simpelthen ikke for de to, siger han.