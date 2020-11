Emily Kristine Pedersen vinder igen stor golftitel

Golfspilleren Emily Kristine Pedersen fortsætter sit triumftog i 2020.

Efter den 24-årige dansker søndag tog sin tredje sejr på Ladies European Tour i karrieren, øgede hun torsdag det antal til fire med en samlet sejr i The Saudi Ladies Team International.

Turneringen blev spillet på samme bane som søndag, men denne gang med både en individuel del og en holddel.

I den individuelle del sluttede Emily Kristine Pedersen i samlet 14 slag under par efter tre runder i henholdsvis 69, 66 og 67 slag.

Inden finalerunden var hun på andenpladsen blot et enkelt slag efter spanieren Luna Sobron Galmes, men torsdag strøg danskeren forbi spanieren og holdt alle konkurrenter bag sig.

Hun vandt til slut turneringen med to slag ned til andenpladsen. Den blev delt af Galmes, hollandske Anne Van Dam og australske Stephanie Kyriacou i 12 slag under par.

På Ladies European Tour har Emily Kristine Pedersen nu vundet Hero Womens Indian Open i 2015 og både Tipsport Czech Ladies Open, The Saudi Ladies International og altså The Saudi Ladies Team International i 2020.

Også i holddelen strøg danskeren torsdag til tops.

Team Pedersen sluttede i 40 slag under par, mens Team Kyriacou og Team De Roey klarede de tre runder i samlet 39 slag under par.

I den individuelle del af finalerunden lagde danskeren ud med fire birdies på de første ni huller, hvorefter bag-ni primært kom til at handle om ikke at sætte en føring over styr.

Emily Kristine Pedersen kørte derfra sejren i land med otte par og en enkelt birdie.