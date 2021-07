Emily på vej mod stort resultat

Emily Kristine Pedersen er i storform, inden hun hopper på flyet til Tokyo, hvor hun skal være med i OL's golfturnering.

I majorturneringen Evian Championship i Frankrig gik hun lørdagens tredje runde i to slag under par og ligger nu samlet i otte slag under par.

Det betyder, at den 25-årige golfspiller indtager en delt 11.-plads inden søndagens store finaledag, og det er ikke urealistisk, at hun kan kravle lidt frem i tabellen.

På lørdagens runde lavede Emily Kristine Pedersen tre birdies, inden hun på næstsidste hul lavede en bogey, som satte hende en smule tilbage.

Samlet sejr er dog urealistisk. Sydkoreanske Jeongeun Lee fører klart, efter at hun har gået de tre første runder i 18 slag under par. Det er fem slag bedre end nærmeste forfølger.

Den danske golfprofil kan se frem til en klækkelig pengepræmie, hvis hun holder topplaceringen. Der er således knap 30 millioner kroner i præmiepuljen ved majorturneringen.

Nanna Koerstz Madsen og Nicole Broch Larsen har også været med i turneringen, men de klarede ikke cuttet og var dermed ikke på banen lørdag.

Nanna Koerstz Madsen skal ligesom Emily Kristine Pedersen til OL, hvor golfturneringen begynder 4. august og slutter med fjerde og sidste runde 7. august.