Emily sikrer Europa prestigefyldt sejr over USA

Team Europa med to danske spillere på holdet genvinder golfturneringen Solheim Cup mod USA.

Sejren kom i hus allerede før tre af sidstedagens 12 singler var spillet færdige.

Europa førte på det tidspunkt 14-11, og dermed kunne USA maksimalt opnå 14 point, hvis holdet vandt de tre resterende singler.

Men det ville ikke være nok til at vinde, idet Europa som forsvarende mester kunne nøjes med uafgjort for at beholde pokalen.

Danske Emily Pedersen sørgede dog for, at Europa endte med at vinde turneringen, der er kvindernes pendant til mændenes Ryder Cup.

USA vandt to af de resterende singler og fik reduceret Europas føring til 14-13, men Emily Pedersen, der var sat til at spille den sidste af dagens 12 singler, sejrede i sin direkte duel mod amerikanske Danielle Kang, og dermed vandt Europa samlet 15-13.

Emily Pedersen vandt seks af de 18 huller, mens Kang var bedst på fem af hullerne.

Forinden havde den anden dansker, Nanna Koerstz Madsen, sikret Europa et halvt point ved at spille uafgjort mod Austin Ernst.

Sikrede et halvt point til Europa

De to skiftedes til at have føringen. Kang bragte sig foran på hul 13, men Nanna Koerstz Madsen fik udlignet på hul 15, og derefter spillede begge de sidste tre huller i par.

- Jeg synes, at det var rimeligt, at kampen endte uafgjort. Vi spillede begge, for at være ærlig, ikke særlig godt, siger Solheim Cup-debutanten Nanna Koerstz Madsen ifølge turneringens hjemmeside.

Nanna Koerstz Madsen med trofæet. Foto: Gregory Shamus/AFP/Ritzau Scanpix

- Jeg er bare glad for, at jeg kunne sørge for et halvt point, tilføjer hun.

Det er første gang nogensinde, at Danmark har to kvinder med til turneringen.

USA havde inden i år vundet 10 af de hidtidige 16 udgaver af den prestigefulde turnering, men med dette års sejr har Europa nu vundet to gange i træk.

Solheim Cup, der afvikles hvert andet år, blev denne gang spillet i Toledo i Ohio. I 2023 skal den spilles i Andalusien i Spanien.

Turneringen varer tre dage. De første to dage spilles der foursome og fourballs, hvorefter der afsluttes med singler på tredjedagen.

Emily Pedersen deltog også i 2017, mens Iben Tinning fire gange repræsenterede Danmark i den prestigefyldte 'landskamp' - i 2002, 2003, 2005 og 2007.