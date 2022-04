Emily tordner frem i USA

Danmark er repræsenteret i toppen af LPGA-turneringen LA Open, som spilles på Wilshire Country Club i den amerikanske storby Los Angeles.

Efter første runde ligger den danske golfspiller Emily Pedersen således på en flot andenplads.

Pladsen deler hun med amerikanske Emma Talley og japanske Nasa Hataoka, der ligesom danskeren er fire slag under par.

På førstepladsen finder man Alison Lee fra USA, som gik de første 18 huller i fem slag under par.

Emily Pedersen lavede fem birdies og en bogey på torsdagens runde.

Hun har endnu ikke vundet en turnering på LPGA Tour.

- Jeg tror, at du er nødt til at have en smule selvtillid på den her bane, siger den 26-årige dansker ifølge nyhedsbureauet AAP.

- Der er et par snævre drives, en smule skæve skud ud på greens, hvor du virkelig er nødt til at være i den rette vinkel og bare dedikere dig til slagene, tilføjer hun.

Verdens nummer et Ko Jin-young gik første runde i 71 slag og befinder sig helt nede på en delt 30.-plads.

Den anden dansker i turneringen, Nanna Koerstz Madsen, ligger på en delt 48.-plads efter en runde i 72 slag.