Eminent comeback for stjernen

Amerikaneren Justin Thomas vinder majorturneringen PGA Championship.

Det står klart, efter at han søndag har besejret landsmanden Will Zalatoris ved turneringen, der foregår i Southern Hills i den amerikanske stat Oklahoma.

Det er anden gang, at 29-årige Justin Thomas vinder en majorturnering. Han løb også med sejren ved PGA Championships i 2017.

De to amerikanere endte i playoff, efter at chileneren Mito Pereira, der lå i spidsen før sidste hul, slog sin bold i vandet, fik en dobbelt bogey og endte på tredjepladsen.

Den 29-årige amerikaner mønstrede et stort comeback, da han startede dagen med at være syv slag bagud.

Ifølge nyhedsbureauet AFP matcher han det største comeback i sidste runde i PGA's historie, som amerikaneren John Mahaffey fik i 1978, da han også startede dagen med at være syv slag bagud.

Det fungerede ikke for Tiger

Både Thomas og Zalatoris slog en birdie på 13. hul, og på 17. hul fik Thomas også en birdie, mens Zalatoris missede chancen.

Da Zalatoris på 18. hul missede en birdie, og Thomas puttede i to slag, stod det klart, at Justin Thomas ville kunne løfte PGA-trofæet.

Justin Thomas ligger nummer ni på verdensranglisten.

Turneringen havde også deltagelse af Tiger Woods, der fire gange har vundet PGA.

Men det var ikke meget, der fungerede for golfikonet, da han lørdag gik tredje runde.

Her brugte Woods ni slag mere end banens par på de 18 huller, og det var tilsyneladende for meget for den garvede golfstjerne.

Natten til søndag dansk meddelte arrangørerne af turneringen nemlig, at Tiger Woods havde valgt at trække sig.