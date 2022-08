En enkelt dansker klarer cuttet i golfmajor

Der er kun en enkelt dansker tilbage i feltet, når de bedste kvindelige golfspillere lørdag og søndag kæmper om topplaceringerne i årets sidste majorturnering.

Emily Kristine Pedersen formåede nemlig som den eneste dansker at klare cuttet i British Open. Hun gik anden runde i et slag under par - samme score som hun brugte på første runde.

Med en samlet score i to slag under par ligger hun delt nummer 17 inden weekendens to finalerunder på banen øst for Edinburgh. Hun har seks slag op til førende Chun In-gee på førstepladsen.

Egentlig så det ud til, at hun skulle have selskab af Nicole Broch Estrup, men efter en forrygende start på runden med fem birdies og to bogeys på de syv første huller endte hun alligevel med at gå runden i et slag over par.

Derfor endte hun med at være samlet fire slag over par og var et enkelt slag fra at klare cuttet.

Det samme var tilfældet for Nanna Koerstz Madsen, der også må holde ufrivilligt tidlig weekend. Hun gik ellers anden runde i et slag under par, men efterslæbet fra en skidt første runde var for stort.