Endnu en stjernespiller skifter side

Den dobbelte majorvinder Bubba Watson tilslutter sig nu også den lukrative, men omstridte golftour LIV Golf.

Det bekræfter den amerikanske golfprofil under den igangværende LIV Golf-turnering på ekspræsident Donald Trumps golfbane i New Jersey.

Her deltager 43-årige Watson dog ikke, da han er ved at genoptræne efter en operation i sit højre knæ.

Watson vandt majorturneringen US Masters i 2012 og 2014 og har tidligere været nummer to på verdensranglisten.

I lighed med flere andre af golfens største navne er han blevet tiltrukket af de i golfsammenhæng uhørt store præmiepenge, som LIV-touren kan tilbyde. Samtidig lokker LIV også med store summer bare for at få verdensstjernerne til at stille op.

Den nye tour har dog splittet golffeltet. På den ene side står spillerne på PGA Tour og DP World Tour (tidligere European Tour), mens udbryderne står på den anden side.

Det er spørgsmål om moral, 'beskidte' millioner, traditioner og nytænkning, der adskiller spillerne.

LIV Golf er økonomisk støttet af den offentlige saudiarabiske investeringsfond.

Kritikken lyder blandt andet på, at Saudi-Arabien forsøger at 'sportswashe' dets internationale omdømme.

Begrebet dækker over lande, der forsøger at forbedre sit omdømme ved at sponsorere sportsudøvere eller sportshold eller ved at afholde lukrative sportsbegivenheder, på trods af at landene i flere tilfælde overtræder menneskerettighederne.

Den danske golfspiller Thomas Bjørn er blandt de store kritikere af LIV Golf.