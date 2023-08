Englændere henviser Højgaard til tjekkisk tredjeplads

Nicolai Højgaard var i spil til sejren inden sidste runde af Czech Masters søndag, men måtte tage til takke med en sekundær placering.

Højgaard startede dagen på tredjepladsen, et enkelt slag efter to spillere på førstepladsen.

Den danske golfprofil kom dog aldrig for alvor til at spille om sejren søndag. Højgaard gik finalerunden i tre slag under par, så han endte i 18 slag under par.

Det rakte til en tredjeplads, men Højgaard var et stykke fra at tage sejren. Den endte engelske Todd Clements med efter en imponerende runde i ni slag under par.

Clements sluttede i 22 slag under par, et enkelt slag foran landsmanden Matt Wallace, som startede dagen på en delt førsteplads og gik finalerunden i fem slag under.

Thorbjørn Olesen blev næstbedste dansker på en delt 11.-plads i 15 slag under par. Niklas Nørgaard endte i 14 slag under par på en delt 14.-plads.

Martin Leth Simonsen, John Axelsen, Rasmus Højgaard, Søren Kjeldsen, Jeff Winther og Oliver Hundebøll Jørgensen var også med i weekendens runder.