Fire golfdanskere er i top-13 i Dubai inden finalerunde

Efter en lunken anden runde fredag var der atter birdies i de danske golfspillere, som blander sig i kampen om sejr ved sæsonfinalen på European Tour.

Hele fire danske spillere ligger således i top-13 inden finalerunden søndag. Joachim B. Hansen fører det rød-hvide felt an med en delt femteplads i 11 slag under par.

Det er tre slag dårligere end nordirske Rory McIlroy, der fører.

Joachim B. Hansen er i storform og har en dugfrisk turneringssejr i rygsækken fra sidste uge.

Han kom lørdagens 18 huller igennem i fire slag under par og var bedst blandt de danske spillere. Det blev til fem birdies og blot en enkelt bogey på en solid runde.

Lige efter ham fulgte trioen med Jeff Winther samt tvillingerne Nicolai og Rasmus Højgaard. De kom alle rundt i tre slag under par, og i stillingen ligger de også helt lige på en delt 13.-plads i otte slag under par.

Rasmus Højgaard havde kurs mod en stærk runde og en højere placering, da han inden hul 18 var fem slag under for dagen og ti slag under samlet. Han afsluttede dog med en dobbeltbogey, som hev ham lidt tilbage i stillingen.

Med seks slag op til førstepladsen kan en kanonrunde søndag fra en eller flere af dem også bringe dem helt ind i topstriden igen.

Derfor er der gode chancer for en dansk topplacering i årets sidste turnering på European Tour.