Flasher store bryster for spillerne

Amerikanske Webb Simpson vandt The Phoenix Open denne weekend, men det blev ikke ligefrem samtaleemnet efter turneringens afslutning.

Det blev derimod en kvinde, der gik langt for at stjæle showet.

På 16. hul er det kutyme, at tilskuerne giver den fuld gas, og det skete også her, hvor kvinden blottede sine store bryster - til stor jubel for resten af publikummet. Klippet er siden gået viralt med over 600.00 afspilninger.

SE KLIPPET ØVERST

Spillerne stoppede midlertidigt op, og så blottede hun sig igen.

- Intet under han missede puttet, kan man høre en sige på videoen.

Golfdigest skrev lørdag om det berømte hul, hvor usædvanlige ofte sker. Ifølge mediet spiller alkohol en stor rolle.

I år måtte en tilskuer bæres ud af sine to venner, fordi vedkommende var for fuld til at gå, en faldt ind i en kaktus og en måtte bæres væk på en båre efter et fald.

Omkring 700 politifolk er på vagt, fortæller Ben Hoster, der har været hos Scottsdale politi i over 20 år.

- Der er meget alkohol. Vi ser mange, der overtræder reglerne, og sommetider konflikter. Ofte følger vi dem bare ud og siger, at det er nok for i dag, fortæller han.

Sidste år var der en streaker på banen, og hvert år lykkes det folk at nå ned i søen omkring 18. hul.

Tiger Woods lavede i 1997 en hole-in-one på det berømte hul, hvilket fik tilskuerne til at gå helt bananas.

Simpson vandt turneringen dette år efter et flot comeback og scorede dermed de 1,3 millioner dollars, der følger med. Det svarer til 8,8 millioner danske kroner.

Straffet hårdt for bare bryster

Hun stjal billedet under CL-finalen

KÆMPE galleri: 17 Sportsstjerner uden tøj