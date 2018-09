Flere Ryder Cup-spillere viser tænder i USA

Justin Rose fra England, Tiger Woods og Rickie Fowler fra USA og flere af de øvrige spillere, som deltager i næste uges Ryder Cup mellem Europa og USA, har tilsyneladende ramt topformen på rette tid.

Efter torsdagens første runde af Tour Championship i Atlanta i USA deler Woods således førstepladsen med Fowler i 65 slag.

Et slag efter på en delt tredjeplads ligger Justin Rose, og derefter følger fire andre spillere, som også er udtaget til golfsportens mest prestigefyldte holdturnering, der i år afvikles på Le Golf National-banen i Paris.

Deriblandt Rory McIlroy og Paul Casey, som er på Europas hold. Thorbjørn Olesen, der som den første dansker i flere år har kvalificeret sig til Ryder Cup-holdet, er ikke blandt de 28 deltagere i Tour Championship.

Sluttede med en eagle

Tiger Woods, som efter fire rygoperationer genoptog karrieren i januar i år, har ikke formået at kvalificere sig direkte til det amerikanske hold, men er udtaget på et wildcard.

Torsdag sluttede han sin runde af ved Tour Championship ved på 18. hul at lave en eagle.

Ifølge PGA's hjemmeside mindede det om Woods i hans velmagtsdage: Efter et præcist udslag på cirka 300 meter sendte han bolden i en høj bue mod green, hvor den landede blødt cirka ti meter fra hullet, hvorefter han puttede bolden i.

Det er anden turnering i træk, at den 42-årige mangedobbelte majorvinder deler førstepladsen efter første runde. For to uger siden åbnede Woods BMW Championship i 62 slag, men endte turneringen på en delt sjetteplads.

