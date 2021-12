Flyvende i USA

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Emily Pedersen har lagt sig i spidsen for LPGA Q-Series, der afvikles i Alabama i denne og næste uge.

25-årige Pedersen brugte torsdag således seks slag mindre end banens par og er delt nummer et sammen med to andre spillere.

Turneringerne i denne og næste uge fungerer som en kvalifikation for spillerne, der endnu ikke har sikret sig afgang til den lukrative amerikanske LPGA Tour i 2022.

45 spillere kvalificerer sig, men jo højere oppe, man ender, jo flere turneringer er man garanteret adgang til i 2022.

Der spilles på to forskellige baner i begge uger, og Pedersen er glad for sin flyvende start på den formodede sværeste af de to baner.

- Det er et maraton i denne uge, ikke en sprint. Men det er dejligt med en god start.

- Jeg forsøger bare at gøre mit bedste hver eneste dag. Jeg vil ikke tænke for meget over, hvad der er svært og ikke svært.

- Jeg ved, at hvis jeg spiller virkelig godt, kan jeg lave en god score på alle baner og omvendt, siger Emily Pedersen til lpga.com.

Emily Pedersen spillede fra 2017 til 2019 på LPGA Tur uden at have den helt store succes. I 2020 vendte hun tilbage til Ladies European Tour, hvor hun havde et fremragende år med fire turneringssejre.

I sommer blev hun femmer ved OL i Tokyo og vandt tre af sine fire kampe, da Europa på udebane slog USA i Solheim Cup.

Også Nicole Broch Estrup spiller med i LPGA Q-Series i jagten på et kort til den amerikanske tour. Hun ligger nummer 70 efter førstedagen.

Den tredje og sidste danske deltager, amatørspilleren Karin Fredgaard, er nummer 101 ud af 110 startende spillere.

Nanna Koerstz Madsen, der sammen med Emily Pedersen repræsenterede Danmark ved OL, har allerede sikret sig adgang til LPGA Tour i 2022.

Hun sluttede som nummer 31 på tourens pengeliste i 2021 med en indtjening på godt fire millioner kroner.

LPGA Tour vokser i 2022 fra 30 til 34 turneringer. Den samlede præmiepulje vokser fra 455 til 565 millioner kroner.