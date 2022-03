Første gang i 28 år: Stjerne misser kæmpe turnering

Den trefoldige US Masters-vinder Phil Mickelson kommer for første gang siden 1994 ikke til at spille den ikoniske golfmajor på Augusta-banen i Georgia.

På turneringens hjemmeside er deltagerlisten til årets turnering blevet opdateret. Her er Mickelson listet under 'tidligere vindere som ikke deltager' ifølge Golf Digest.

Det var ikke helt uventet, at vinderen fra 2004, 2006 og 2010 ikke ville komme til start i årets turnering.

Den 51-årige amerikaner fik en solid svingtur i mediemøllen i sidste måned, da han udtalte støtte til et nyt saudiarabisk projekt med en golftour som konkurrent til PGA Tour.

Mickelson, der har vundet seks majorturneringer i karrieren, undskyldte efterfølgende. Men han valgte at tage en pause fra sporten.

- I de seneste ti år har jeg mærket presset og stressen påvirke mig mere grundlæggende, lød det fra Mickelson.

- Jeg ved, jeg ikke har været den bedste udgave af mig selv og har desperat brug for noget tid væk for at kunne prioritere dem, som jeg elsker mest, og arbejde med at blive den mand, jeg gerne vil være.

Siden har han ikke spillet, og det bliver altså ikke ved US Masters, han gør comeback.

Venstrehåndede Phil Mickelson har været en af sportens største stjerner de seneste årtier. Han mangler kun US Open af de fire majorturneringer, hvor han sidste år triumferede i PGA Championship.

Han er seks gange sluttet som nummer to i US Open, og det er 24 gange blevet til en top-3-placering i en af sportens fire største turneringer.

US Masters spilles fra 7. til 10. april i år.

Om han stiller op til titelforsvar ved PGA Championship, der indledes 19. maj, er uvist.