Forhadt koncept vokser sig større og større

De 48 golfspillere, der har tilsluttet sig LIV Golf, kan deltage i 14 turneringer, hvor man i alt kan vinde 405 millioner dollar i 2023.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Folkene bag turneringen, der er støttet af Saudi-Arabien, annoncerede onsdag planerne for næste års turnering.

Hverken datoer, eller hvor turneringerne skal spilles, er blevet offentliggjort, men arrangørerne siger, at de vil 'udvide LIV Golfs globale fodaftryk' med turneringer i Nordamerika, Latinamerika, Australien, Europa, Asien og Mellemøsten.

Dette år, som er LIV Golfs første, holdes der otte turneringer, og præmiepuljen er på i alt 255 millioner dollar.

LIV Golf er økonomisk støttet af den offentlige saudiarabiske investeringsfond, og turneringen har været ganske omstridt.

Kritikken lyder blandt andet på, at Saudi-Arabien forsøger at 'sportswashe' dets internationale omdømme.

Begrebet dækker over lande, der forsøger at forbedre sit omdømme ved at sponsorere sportsudøvere eller sportshold eller ved at afholde lukrative sportsbegivenheder, på trods af at landene i flere tilfælde overtræder menneskerettighederne.

Turneringen PGA Tour har suspenderet de spillere, der har deltaget i LIV.

Blandt de, der har valgt at deltage i den omstridte turnering, er store navne som Dustin Johnson, Phil Mickelson, Bryson DeChambeau og Brooks Koepka.

De har efter sigende fået mere end 100 millioner dollar hver for at deltage.