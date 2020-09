Formstærk golfdansker bliver delt treer i Schweiz

Golfspilleren Emily Kristine Pedersen fortsætter sin gode stime af resultater på Ladies European Tour.

Den 24-årige sjællænder sluttede Swiss Open på en delt tredjeplads sammen med to andre spillere.

Efter coronapausen har hun været yderst velspillende i de fire turneringer, hun har deltaget i.

Først blev hun nummer to i Scottish Open efter at have været i omspil om sejren. Derefter blev hun delt nummer 11 i majorturneringen British Open, og siden tog hun så sejren i Czech Open - hendes anden European Tour-sejr i karrieren.

Turneringen i Schweiz er hendes første siden triumfen for to uger siden.

Hun indledte lørdagens runde, der var turneringens sidste, på en fjerdeplads. Det gjorde hun blandt andet takket være, at hun fredag lavede hele tre eagles på samme runde.

På lørdagens sidste runde nøjedes hun med en enkelt eagle. Den blev suppleret af fire birdies og to bogeys.

Danskeren var dog aldrig i spil til at tage sejren på Golfpark Holzhäusern.

Dertil var waliseren Amy Boulden for suveræn, og hun var fem slag bedre end danskeren.

Amy Boulden endte med at vinde turneringen med tre slag ned til australieren Stephanie Kyriacou efter at have gået sidste runde i imponerende otte slag under par.

Danske Linette Littau Dürr Holmslykke var også med i turneringen, men missede cuttet.