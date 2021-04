Forrygende åbning: Thorbjørn stråler

Thorbjørn Olesen var godt spillende i Gran Canaria Open i sidste uge, og golfspilleren ser ud til at have holdt fast i formen.

I hvert fald har han torsdag gået en stærk runde ved European Tour-turneringen Tenerife Open.

Han gik således de første 18 huller i ni slag under par, og det har sikret ham en foreløbig førsteplads, inden alle spillere har nået klubhuset.

Særligt spillet på green var afgørende for Thorbjørn Olesen.

- På de første ni huller leverede jeg det bedste puttingspil i rigtig lang tid. Jeg skulle bare kigge på bolden, og så gik den i, siger en tydeligt fornøjet Thorbjørn Olesen til TV3 Sport.

Det er et positivt tegn for den 31-årige dansker, at han torsdag kom bedre rundt på banen end Garrick Higgo. Det var nemlig sydafrikaneren, der vandt turneringen på Gran Canaria i sidste uge.

Higgo gik første runde i otte slag under par og deler lige nu andenpladsen med svenske Alexander Björk og amerikanske John Catlin.

På Gran Canaria endte Thorbjørn Olesen på en delt femteplads i det, der var hans første turnering i 2021. Trods gode takter vil han ikke sætte forventningerne i vejret.

- Jeg tager dagene, som de kommer, koncentrerer mig om slagene og ser, hvad der sker, siger Olesen, som dog lever højt på sidste uges præstation.

- Jeg var virkelig glad for at ende i top-5. Jeg har ikke været så højt oppe i rigtig lang tid, så det var en dejlig følelse, for jeg har savnet det rigtig meget, siger han.

Flere andre danskere er også med ved turneringen på Tenerife.

Joachim B. Hansen og Jeff Winther, som sluttede treer på Gran Canaria, gik første runde i to slag under par.

Nicolai Højgaard, Benjamin Poke og Lucas Bjerregaard stiller også til start i turneringen. De slutter deres første runde senere på dagen.