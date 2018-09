Forrygende Tiger flirter med første sejr i fem år

Golfstjernen Tiger Woods har altid et stort følge med rundt på golfbanerne, og i weekenden forventes det følge at være endnu større end normalt.

Den 42-årige amerikaner er nemlig med i topstriden i PGA-turneringen Tour Championship i Atlanta.

Inden weekendens to afsluttende runder deler Tiger Woods således førstepladsen med verdensranglistens nummer et, englænderen Justin Rose.

Dermed kandiderer Woods stærkt til at tage sin PGA Tour-sejr nummer 80 i karrieren. I så fald vil det også være hans første turneringssejr siden 2013.

- Jeg tager ikke noget for givet, det er et mit eget ansvar at sikre sejren. Jeg har stadigvæk 36 huller at spille, men forhåbentlig kan jeg søndag aften svare på, hvad sejr nummer 80 betyder for mig, siger Tiger Woods ifølge AFP.

Den 14-dobbelte majorvinder lå også i front efter turneringens første runde, og efter en slag i 68 slag under par fredag er han samlet syv slag under banens par.

Woods og Rose jagtes af nordireren Rory McIlroy, der har brugt to slag mere end frontduoen. Fire spillere har brugt yderligere et slag.

Tour Championship er den sidste turnering i 2018-sæsonen på PGA Championship.

For en del af feltet fungerer turneringen i Atlanta derfor som opvarmning til den traditionsrige Ryder Cup-turnering, hvor Europa møder USA.

Ryder Cup spilles på Le Golf National-banen i Paris og går i gang på fredag.

Se også: Flere Ryder Cup-spillere viser tænder i USA