Fremragende start af Rasmus Højgaard

Rasmus Højgaard fik torsdag en flot start på Dutch Open.

Den danske golfspiller gik første runde af DP World Tour-turneringen i seks slag under par. Det var der kun én anden deltager, der kunne overgå.

Højgaard indtager derfor en delt andenplads efter de første 18 huller sammen med engelske Eddie Pepperell. Hjemmebanehåbet Joost Luiten ligger alene på førstepladsen i syv slag under par.

Rasmus Højgaard er én af hele otte danske deltagere i Dutch Open. Næstbedst torsdag var Thomas Bjørn og Niklas Nørgaard Møller, som begge gik første runde i et enkelt slag under par.

Joachim B. Hansen og Jeff Winther gik første runde i par, mens Rasmus Højgaards tvillingbror, Nicolai, måtte tage et ekstra slag i brug.

Thorbjørn Olesen, der i starten af maj vandt på DP World Tour for første gang i næsten fire år, fik ikke nogen god start på Dutch Open med en første runde i to slag over par.

Lucas Bjerregaard gik de 18 huller i fem slag over par efter blandt andet at have sluttet af med en dobbelt bogey.

Rasmus Højgaard jagter sin fjerde sejr på DP World Tour. Den seneste kom i august sidste år, hvor han vandt European Masters.

Nicolai Højgaard blev i 2019 nummer to i Dutch Open, som i år har en samlet præmiepulje, på hvad der svarer til 13 millioner kroner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fjerde afsnit af Blodbold er på banen. Her kan du høre om den helt centrale rolle, Michel Platini spillede, da Qatar fik VM.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Sviatchenko taler om fremtiden

Skandalescener efter pokalfinale

Bo Henriksen: - Vi skal bare gå amok