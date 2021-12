Frikendt Olesen får lov at spille videre på golftour

Golfspilleren Thorbjørn Olesen kan fortsat spille på DP World Tour, som tidligere gik under navnet European Tour.

Det oplyser DP World Tour til Ritzau, efter at Thorbjørn Olesen onsdag blev frikendt for seksuelt overgreb, vold og at være beruset på en flyvetur til London i 2019.

- Efter domsafsigelsen er sagen nu afsluttet, og der vil ikke blive foretaget yderligere mod Thorbjørn, lyder det i en e-mail fra golftouren.

Kort efter historien om flyveturen kom frem, blev Thorbjørn Olesen suspenderet af European Tour. Derfor var danskeren udelukket fra at deltage i turneringer på touren.

Men da sagen blev udskudt, og der var lange udsigter til afklaring, blev suspenderingen ophævet i juli 2020. Dog med det forbehold, at den kunne træde i kraft igen, når der faldt dom i sagen.

Nu ligger det fast, at suspenderingen altså ikke kommer til at træde i kraft igen.

Thorbjørn Olesen stod tiltalt for tre forhold under en flyvetur fra Nashville til London i juli 2019, men han nægtede sig skyldig i alle forhold.

Det drejede sig om 'sexual assault on a female', hvilket dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke, 'assault by beating', som i engelsk lov dækker over et overfald af mindre grov karakter, samt for at være beruset på flyet.

Olesen benægtede ikke, at episoderne havde fundet sted på flyet, men han nægtede sig skyldig i tiltalerne.

Han har forklaret, at han drak to øl, to glas rødvin og en drink med vodka samt tog nogle sovepiller inden flyveturen, hvor han fik et glas champagne efter at have taget plads i sit sæde.

Derfra husker han ikke ret meget, har han forklaret. Ikke før politiet mødte ham i Heathrow-lufthavnen i London.

Efter domsafsigelsen onsdag var Thorbjørn Olesen ude at undskylde sin opførsel.

- Jeg ønsker at undskylde af hele mit hjerte til alle, som var om bord på flyet, lød det i en erklæring fra danskeren efter frifindelsen ifølge AFP.

- Jeg husker intet, fra efter flyet lettede, men jeg er flov og skamfuld over min opførsel, som er blevet kortlagt under retssagen.

Thorbjørn Olesen var udelukket fra at spille på European Tour fra august 2019 til juli 2020, hvor suspenderingen blev ophævet.

Han blev også suspenderet fra amerikanske PGA Tour.