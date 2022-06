Frontløbere ved US Open jagter begge deres første majortitel

Matt Fitzpatrick fra England og Will Zalatoris fra USA, som begge jagter deres første majorsejr, indtager en delt førsteplads efter lørdagens tredje runde af US Open i golf.

Fitzpatrick lavede birdies på tre af de sidste fem huller på The Country Club i Brookline i delstaten Massachusetts, men et bogey på det sidste hul efterlod ham i to slag under par.

Englænderen brugte ét slag mere end Will Zalatoris, der gik tredje runde i 67 slag.

De to har nu begge 206 point inden fjerde og sidste runde søndag.

I sidste måned blev Zalatoris nummer to ved majorturneringen PGA Championship, hvor han blev slået af landsmanden Justin Thomas.

Den forsvarende US Open-mester og verdens nummer to, Jon Rahm fra Spanien, ligger på en tredjeplads.

Ligesom Fitzpatrick lavede han birdies på tre af de sidste fem huller, men en dobbelt bogey på hul 18 sender ham op på 207 point.

Den firedobbelte majorvinder Rory McIlroy gik runden i 73 slag og indtager en delt syvendeplads sammen med Sam Burns og Joel Dahmen fra USA.

På en delt fjerdeplads ligger amerikanerne Keegan Bradley og Scottie Scheffler samt canadieren Adam Hadwin.

Collin Morikawa, der sammen med Joel Dahmen lå nummer et efter fredagens anden runde, er røget ned på en delt 17.-plads efter en tredje runde i syv over par.

Danmarks eneste repræsentant i golfmajoren, Thorbjørn Olesen, klarede ikke cuttet til weekendens runder.