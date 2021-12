Frygtede at miste benet

Tiger Woods troede, at han ville miste sit ben efter sin alvorlige færdselsulykke i februar - nu håber han på at gøre comeback til PGA-touren

Det er svært at holde en Tiger nede.

Således øjner Tiger Woods endnu et comeback til golfsporten, hvor han har vundet så mange store sejre.

Det var dog nær blevet en umulighed, indrømmer han i et interview med Golf Digest.

Her afslører han nemlig, at han frygtede, at han ville miste sit højre ben på grund af den færdselsulykke, han var involveret i tidligere på året. Her pådrog han sig et åbent benbrud på både læg- og skinneben.

- Der var et tidspunkt, hvor jeg troede - jeg vil ikke sige 50/50, men det var tæt på - at jeg skulle tage hjem fra hospitalet med kun et ben.

- Da jeg så beholdt det, ville jeg teste og se, om jeg stadig havde mine hænder, så selv på hospitalet ville jeg få Erika (kæreste, red.) og Rob (ven, red.) til at kaste ting til mig, fortæller Tiger Woods.

Tiger Woods mistede ved høj fart herredømmet over sin Genesis-SUV og trillede flere gange rundt ned ad en skrænt. Foto: Ringo H.W. Chiu/AP/Ritzau Scanpix

Trekvart år efter sin ulykke er han igen på træningsbanen og slår bolde. Svinget er stadig flot, men benet driller ham lidt. Alligevel tror han fortsat på at kunne optræde på PGA-touren.

- Jeg tror, at det er realistisk at optræde på Touren en dag. Ikke fuld tid, aldrig igen. Men her og der.

- Vælge et par turneringer hvert år, man kan spille rundt om.

Inden ulykken var han i gang med genoptræningen efter karrierens femte alvorlige rygskade. Nu er han igen slået kraftigt tilbage, og han har accepteret, hvis ikke drømmen om et comeback kan realiseres.

- Jeg behøver ikke at kunne konkurrere og spille mod de bedste i verden for at have et godt liv. Efter min rygoperation blev jeg nødt til at bestige Mount Everest igen. Jeg blev nødt til det, og jeg gjorde det.

- Denne gang tror jeg ikke, at jeg har kroppen til at bestige Mount Everest, og det er okay. Jeg kan stadig spille golf. Og hvis mit ben kommer sig, kan jeg stadig spille en turnering fra tid til anden.

- Men når det kommer til at bestige bjerget igen og komme hele vejen til toppen, så tror jeg ikke, at det er en realistisk forventning, siger Tiger Woods.

Den 45-årige amerikaner har vundet rekordmange 82 sejre på PGA-touren og alle fire majorturneringer mindst tre gange.