Fyret af tøjgigant efter brøler

Ralph Lauren vil ikke længere have noget med Justin Thomas at gøre efter hans nedsættende kommentar om homoseksuelle

Justin Thomas dummede sig gevaldigt, da han i sidste weekend slyngede en nedsættende kommentar om homoseksuelle ud, efter han missede et putt i tredje runde PGA-turneringen Sentry Tournament of Champions på Hawaii.

Mikrofonerne opfangede ordet 'faggot', der bruges nedsættende om homoseksuelle, og det får nu økonomiske konsekvenser for golfstjernen.

Ralph Lauren er således færdige med at samarbejde med Justin Thomas, selvom han efterfølgende lagde sig fladt ned og undskyldte.

- Selvom vi anerkender, at han har undskyldt og indset alvoren af sine ord, så er han en betalt ambassadør for vores brand, og hans handlinger er i konflikt med den rummelige kultur, som vi stræber efter at opretholde, lyder det i en officielt skrivelse fra tøjgiganten ifølge CNN.

Amerikaneren var tidligere nummer et på verdensranglisten, men er aktuelt nummer tre. Han tøvede ikke med at undskylde efter miseren.

- Jeg er voksen. Jeg er en voksen mand. Der er absolut ingen grund til at sige sådan noget. Det er frygteligt. Jeg er ekstremt flov. Det er ikke den person, jeg er, men uheldigvis gjorde jeg det.

- Jeg undskylder til alle, jeg har stødt, og jeg vil være bedre efter det her, lød det i den efterfølgende undskyldning.

