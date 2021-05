Giftede sig med datens søster

Der er mange måder, man kan møde sin fremtidige livspartner på.

For den amerikanske golfspiller Patrick Reed med tilnavnet 'Captain America', der har været gift med Justine Reed siden 2012, skete det på en ukonventionel måde.

Golfspilleren mødte sin nuværende kone, efter at hendes søster havde ignoreret ham efter en date. Det fortæller han til Golf Digest:

I sine tidlige universitetsår var han på date med en pige. Efter daten skrev han til hende for at spørge, om hun var kommet sikkert hjem, men han fik aldrig et svar. Derfor kontaktede han datens storesøster.

- Jeg kontaktede Justine på Facebook, som bekræftede, at hendes søster var kommet hjem og var ærlig med mig omkring, hvorfor det nok ikke ville fungere, fortæller han.

- Jeg begyndte at snakke med Justine, som, jeg opdagede, var en utrolig målrettet person, som var i gang med to universitetsgrader, imens hun studerede til sygeplejerske. Vi blev ved med at snakke i et par år, og så begyndte vi at date. Det er den bedste beslutning i mit liv, fortæller Patrick Reed.

Siden da har de to været et stærkt makkerpar, og i de første år af Patrick Reeds karriere fungerede Justine Reed som hans caddie. Noget, golfspilleren er meget taknemmelig for.

- Jeg vil aldrig glemme, at hun satte sine drømme til side for at støtte mig. En dag håber jeg at være bare det halve af det menneske, hun er,' siger han.

