Golf-feber: Tiger i førerbold til Masters

Danmark har blot to golfspillere med i årets majorturnering US Masters. Til gengæld er de begge fremragende spillende, og inden søndagens sidste runde dufter det virkelig af danske topplaceringer.

Med en tredje runde i fire slag under par spillede Thorbjørn Olesen sig for alvor ind i toppen, mens Lucas Bjerregaard lørdag kom rundt i tre slag under par og er et slag efter sin landsmand.

Efter tredje runde lørdag indtager Olesen en delt 14.-plads i samlet seks slag under par, mens Bjerregaard er delt nummer 20.

Thorbjørn Olesen spillede en gennemført god runde, hvor han lavede ganske få fejl. Dog måtte han notere en bogey på 18. hul, som sendte ham lidt tilbage.

Efter en birdie på andet hul og en bogey på femte hul fandt han et godt momentum.

På hullerne 6, 8, 11, 13 og 15 lavede han birdies, så han lå i syv slag under par samlet indtil bogeyen på hul 18.

Lucas Bjerregaard var noget mere svingende på sin runde. Halvvejs var han et slag over par efter to birdies, en bogey og en dobbeltbogey, men på de sidste ni huller fandt han det gode spil frem.

De kalder ham 'The Tiger Tamer' i USA, efter Lucas Bjerregaard for nyligt slog Tiger Woods i en WGC-turnering. Nordjyden har fået en fornem debut i sin første Masters. Foto: Kevin C. Cox/Ritzau Scanpix

Birdies på hul 10 og 13 blev fulgt op af en flot eagle på hul 15, og så var han med fremme i den sjove ende igen.

Inden fjerde og sidste runde af majorturneringen søndag finder man italienske Francesco Molinari på førstepladsen i samlet 13 slag under par. De sidste to deltagere i førerbolden er amerikanerne Tony Finau og Tiger Woods begge i 11 slag under par.

Tiger-feberen når nye højder på Augusta National, hvor det nu 43-årige golffænomen kan vinde sin femte Masters og 15. major. Legenden Jack Nicklaus nåede 18 major-sejre - den sidste blev vundet som 46-årig i 1986.

Selv om Woods har været stærkt spillende og ikke mindst lørdag stærk puttende - han holede alt inden for tre meter - har han aldrig vundet en major, hvis han ikke førte efter 54 huller. Recepten var altid at føre efter de tre indledende runder og så forsvare. Hvilket han var temmelig god til. Kun én gang har han smidt en føring; i 2009 til Y.E. Yang i PGA Championship.

Seneste major-sejr var for 11 år siden i US Open. Siden gik der utroskab, skilsmisse og mange skader i den, før Tiger Woods sidste år vendte tilbage i en 2.0-version efter en veloverstået rygoperation. Han vandt Tour-finalen i USA og var i spil til major sejre både i US Open og PGA Championship.

Brølene er bare højere, når Tiger Woods scorer birdies end alle andre. Foto: Kevin C. Cox/Ritzau Scanpix

Ryder Cup-helten Francesco Molinari er i sit livs form og vandt allerede sidste år sin første major (US Open).

Og han har to slags forspring, før det går løs ...

Tordenvejr truer i horisonten så for at undgå en mandagsafslutning har arrangørerne valgt at lave om på tidsplanen. Spillerne sendes ud i tre-bolde fra både 1. og 10. tee fra tidlig morgen.

Dækningen på dansk tv starter derfor allerede klokken 15. Først på TV3 Max og fra klokken 16 på TV3 Sport.