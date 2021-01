Golf-legender lagt for had efter Trump-hyldest

Ingen kan nægte, at Gary Player og Annika Sörenstam har sat solide aftryk i golfens verden.

85-årige Player har vundet et hav af turneringer heriblandt ni Majors, hvor han er en af blot fem spillere, der har vundet dem alle fire.

Svenske Annika Sörenstam, der i dag er præsident for International Federation of Golf, satte for alvor kvindegolf på verdenskortet, da hun i 1990'erne og 2000'erne dominerede kvindesiden og fortsat har rekorden for flest præmiepenge på LPGA.

Derfor blev de æret med den prestigefyldte Presidential Medal of Freedom - overrakt af den amerikanske præsident, Donald Trump.

Der var blot et enkelt problem: Timing.

For de to begav sig til Det Hvide Hus torsdag formiddag - kun godt 12 timer efter, at Trump opfordrede sine tilhængere til aldrig at acceptere valgnederlaget til Joe Biden og at marchere mod Capitol Hill, hvor Kongressen skulle ratificere Bidens sejr.

Det afstedkom vanvittige scener, hvor Trump-tilhængere trængte ind i Capitol Hill i en selvbestaltet revolution. Fem mennesker mistede livet under urolighederne, der bliver betragtet som den største skamplet i nyere amerikansk historie.

Det lod altså ikke til at påvirke de to golfspillere, og det har fået folk til at reagere.

Som klummeskribenten Christine Brennan i USA Today, der mener, at de burde have afvist at få medaljen:

'Som repræsentanter for deres sport - og som forretningsfolk, der tjener penge på den - er deres rygter for altid besudlet,' skriver hun.

Thomas Friedman, der er klummeskribent på New York Times og vinder af Pulitzer-prisen, kan heller ikke forstå det:

'Trump vil tildele Presidential Medals of Freedom til golfspillerne Annika Sörenstam og Gary Player i dag - efter at Trump inspirerede en menneskemængde til at hærge Capitol Hill med fire døde til følge.'

'Principfaste Trump-ansatte siger op. Annika og Gary, hvad laver I?'

Også chefredaktøren for den svenske avis Dagens Nyheter, Peter Wolodarski, er forarget:

'Tag imod en medalje fra en præsident, der tilskyndede et voldsomt angreb mod USA's kongres, landets demokratiske hjerte. Skammer Annika Sörenstam sig ikke? Drop medaljen.

Og så er der noget at snakke om ved næste komsammen i Player-familien. For Gary Players søn Marc var hurtigt ude på Twitter og fordømme sin fars handling - allerede inden denne havde modtaget medaljen:

'Jeg ønsker, at min far enkelt og høfligt afslår denne 'pris' på nuværende tidspunkt. Tonedøv. I fornægtelse. Forkert!!

Medaljeceremonien plejer at være noget, som Det Hvide Hus gør meget ud af, men ikke denne gang. Ikke et eneste billede kom ud fra overrækkelsen.

