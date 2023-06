Golf-stjerner raser efter historisk udmelding

Det vækker kritik fra flere spillere, at golforganisationerne PGA og LIV Golf tirsdag har begravet stridsøksen og i stedet stiftet et fælles selskab, der skal pleje deres fælles kommercielle interesser og 'forene golf på global basis'.

Lukrative, men omdiskuterede LIV Golf er klandret for at være et forsøg på sportswashing fra saudiarabisk side, men nu tager PGA gerne imod de beskidte penge, lyder en del af kritikken.

Blandt andre fra PGA Tour-spilleren Dylan Wu.

- Forklar mig lige, hvordan Jay Monahan (chefen for PGA Tour, red.) er blevet en slags direktør for al golf i verden, når han går imod alt, hvad han har sagt i de seneste to år. Hykleri. Jeg ville ønske, at golf ikke var sådan. Men jeg gætter på, at pengene altid vinder, skriver Dylan Wu på Twitter.

Flere kolleger stemmer i.

- Hvad i helvede foregår der? Jeg er spændt på at vide, hvor mange mennesker der vidste, at det her ville ske. 5-7 mennesker? Det (PGA, red.) skulle være en spillerdrevet organisation, ikke?, skriver Michael Kim på Twitter.

Et spark i ansigtet

Det er mindre end et år siden, at Jay Monahan sagde, at han ikke kunne se, at hans tour kunne arbejde sammen med LIV Golf.

Englænderen Callum Tarren fortæller, at ingen spillere i golffeltet kendte til så meget som et rygte om den opsigtsvækkende forsoning.

- Det er en skuffelse at være PGA-medlem. Der er så mange rygter, og vi ved ikke, hvad der skal ske.

- Det er som et spark i ansigtet for de spillere, der har været loyale over for PGA Touren. Rory McIlroy var en af fortalerne for PGA Touren, og nu har alt hans hårde arbejde bare været forgæves. De golfspillere, der gik over til LIV Golf, ender som de store vindere, siger Tarren ifølge Reuters.

Jay Monahan...Foto: Seth Wenig/AP/Ritzau Scanpix

- Der var en masse fjendskab over for LIV-spillerne, men dem, der skiftede derover, smiler nu. Den her fusion bakker dem op, tilføjer han.

LIV Golf blev grundlagt i 2021 og begyndte at lokke store stjerner fra PGA Tour og DP World Tour med enorme præmiesummer og nye turneringsformater.

LIV Golf er finansieret af Saudi-Arabiens statslige investeringsfond, Public Investment Fund (PIF).

Legenden glæder sig

Flere af de allerbedste golfspillere hoppede med på vognen, og af den årsag blev de forment adgang til PGA Tour, DP World Tour og traditionsrige Ryder Cup.

En gruppe, der repræsenterer familierne bag 11. september-ofre, kritiserer også PGA's kovending og klandrer golfforbundet for at være grådige og for at støtte en terrorglad stat.

- Vi er blevet forrådt af PGA.

- Saudi-Arabien spillede en rolle i terrorangrebet 11. september, og nu står de for alle lønudbetalinger i professionel golf, lyder det fra 9/11 Families United ifølge Reuters.

Imens glæder golfspilleren Phil Mickelson sig. Han var den første verdensstjerne til at blive en del af LIV Golf og har været en skydeskive for kritik.

- Det er en fantastisk dag i dag, skriver han på Twitter.

LIV Golf-spillere kan efter 2023-sæsonen igen få medlemskaber på PGA Touren og DP World Tour, der tidligere var kendt som European Tour.