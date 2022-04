Golfdansker holder trit med toppen i stor turnering

Det har indtil videre været et flot år for den danske golfspiller Nanna Koerstz Madsen, som i øjeblikket svinger køllen ved Chevron Championship i den amerikanske delstat Californien.

Lørdag gik hun turneringens tredje runde, og her sluttede hun af med 72 slag - hvilket også er det, banen er sat til.

Dermed holder hun sig med i toppen af turneringen, hvor hun i øjeblikket ligger på en delt femteplads med seks slag under par.

Den 27-årige golfdansker lagde stærkt ud med en birdie på første hul, men måtte tage til takke med en bogey på det sjette.

Ved hul 9 og 11 slog hun igen birdies, inden hun ramte en bogey på hul 16 og 18.

De tre birdies, og de tre bogeys går således lige op, og Nanna Koerstz Madsen sluttede banen til par.

Det var altså nok til at holde fast i de øverste placeringer i turneringen, efter at hun fredag gik en fremragende runde, hvor hun klarede banen på hele seks slag under par.

Chevron Championship er blandt de fem største turneringer på LPGA-touren, og der er fem millioner dollar på højkant i præmiepenge.

En førsteplads kommer Nanna Koerstz Madsen dog nok til at se langt efter, efter at amerikanske Jennifer Kupcho har gået tre fuldstændig fremragende runder ved Mission Hills Country Club, hvor turneringen afholdes.

Kupcho har på dominerende vis indtaget første pladsen, hvor hun i øjeblikket ligger hele 16 slag under par.

Til sammenligning er nummer to i tabellen thailandske Patty Tavatanakit, som ligger ti slag under par.

Det er dog ikke umuligt, at Nanna Koerstz Madsen kan komme op og blande sig endnu længere oppe i tabellen. Amerikanerne Annie Park og Jessica Korda ligger begge bedre i øjeblikket, men kun med henholdsvis et og tre slag efter turneringens tredje runde.

Og Nanna Koerstz Madsen har sandelig evnerne til at levere på topniveau på LPGA-touren.

I marts blev hun den første dansker nogensinde til at vinde en LPGA Tour-turnering, da hun sejrede over thailandske Atthaya Thitikul i Honda LPGA Thailand efter omspil.

Søndag skal hun dog hive det helt fine golfspil ud af ærmet, hvis hun skal ende i top-3 efter fjerde runde af Chevron Championship.