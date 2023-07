Golfdansker smider føring og misser turneringssejr

Efter syv huller var en stærkt spillende Niklas Nørgaard Møller søndag alene på førstepladsen og på kurs mod karrierens første sejr på DP World Tour.

Men den 31-årige danskers spil faldt fra hinanden, og han sluttede efter en række bogeys som nummer syv i British Masters efter en runde i et slag over banens par.

I stedet vandt den 24-årige newzealænder Daniel Hillier turneringen og scorede førstepræmien på knap 600.000 dollar - svarende til fire millioner kroner.

Hillier sluttede turneringen med en samlet score på ti slag under par, hvilket også var Nørgaard Møllers score efter syv huller.

Nørgaard Møller startede fjerde runde på en delt førsteplads sammen med fem andre, og efter en formidabel start med birdies på første, tredje og syvende hul lignede han bedste bud på en triumfator.

Men en bogey på ottende hul satte ham lidt tilbage, og på niende hul gik det helt galt. Danskerens drive var godt, men andetslaget endte i roughen, og efter et nogenlunde indspil missede han også sit par-putt.

Med blot 30 centimeter til hullet burde det herefter være en formssag at sikre bogeyen og en fortsat delt førsteplads. Men bolden rullede lige forbi, og Nørgaard Møller kiggede fortvivlet op i himlen, inden han lod sig notere for en ærgerlig dobbeltbogey.

Derfra leverede han endnu et par bogeys og faldt endnu længere tilbage, hvilket var ekstra ærgerligt, da han kunne have indkasseret en billet til majoren The Open senere i juli, hvis han var sluttet i top-tre.

Faktisk sluttede Nørgaard Møller med en samlet score på seks slag under par for de fire runder, og det var 'kun' et slag foran Jeff Winther og to slag foran turneringens forsvarende mester, Thorbjørn Olesen.

Winther og Olesen havde modsat Møller begge en fornøjelig sidste runde og rykkede op som henholdsvis delt nummer 8 og delt nummer 15.

DP World Tour rykker i næste uge videre til Made in Himmerland, som er den niende udgave af den danske turnering på DP World Tour.